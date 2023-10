La BAD appuie un projet de renforcement des capacités pour améliorer le commerce en Afrique de l’Est

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, vendredi, s’être associée au Secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour lancer un projet de renforcement des capacités visant à améliorer le commerce en Afrique de l’Est.

Il s’agit, selon son communiqué de la BAD, d’un projet d’amélioration du portail commercial de la CAE, lancé lors de la table ronde des donateurs le 6 octobre dernier à Arusha, en Tanzanie.

D’une durée de deux ans, le projet, financé à hauteur de 1,56 million de dollars, par le Centre de coopération multilatérale pour le financement du développement (MCDF), appuiera des solutions commerciales numérisées pour réduire les barrières commerciales et permettre à la CAE de remplir ses obligations au titre de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC.

De même, le projet s’attaquera au manque de capacité des systèmes d’information commerciale et de TIC, à l’insuffisance des informations sur les marchés, à la mauvaise connectivité à l’Internet et à la transparence du commerce et des investissements.

«Ce projet viendra compléter d’autres programmes de la Banque africaine de développement dans la région en fournissant des solutions et des données commerciales numérisées pour soutenir le climat de l’investissement et le travail de modernisation des douanes», a fait part Rachael Nsubuga, responsable principale de la facilitation des échanges à la BAD.

Ledit projet s’appuiera sur des partenariats pour améliorer et intégrer les systèmes numériques existants de facilitation de l’information commerciale et de modernisation des douanes afin de partager des informations sur les marchés intrarégionaux et extra-régionaux.

Cela contribuera, d’après la Banque, à la réalisation de l’objectif du guichet unique de la CAE ainsi qu’à l’augmentation des échanges avec des partenaires commerciaux clés tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le Secrétaire général de la CAE, Peter Matuki, a assuré que «la CAE s’est engagée à assurer la transparence des échanges commerciaux et à établir les partenariats pour développer le commerce régional».