RDC : Tshisekedi exige un recyclage des déchets de matière plastique qui contribue au développement

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a fustigé lors du Conseil des ministres ce vendredi 27 octobre, la gestion des matières plastiques dans la ville de Kinshasa, qui, a-t-il dit, n’est pas encore à la hauteur des attentes, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Evoquant la question de la filière industrielle de recyclage des matières plastiques dans la capitale, le dirigeant congolais a fait remarquer que si les déchets deviennent des matières premières rémunératrices, l’opportunité de déploiement d’une filière industrielle de recyclage de ces déchets, source de création d’emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés, n’a pas encore démarré de manière optimale, et ce en dépit de la présence de quelques acteurs privés y opérant.

Il découle de cette situation le fait que toutes les communes de Kinshasa subissent le spectacle dégradant et inadmissible des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d’eau, sachant que la propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels sera croissante du fait du développement socio-économique qu’enregistrent les grandes agglomérations du pays dont Kinshasa, souligne le document.

Tshisekedi a ainsi invité le ministre de l’Industrie à faire un état des lieux de l’ensemble de la filière industrielle dans le recyclage des déchets de matière plastique, et à présenter des propositions d’incitations quant à son développement.

D’après des experts, la mégapole Kinshasa, qui compte plus de 15 millions d’habitants, produit environ 10.000 tonnes des déchets solides par jour provenant principalement des ménages, des commerces ainsi que des unités industrielles. La population se plaint régulièrement de la mauvaise gestion des déchets qui s’aggrave surtout pendant la saison des pluies.