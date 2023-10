Le Sénégal et l’Union Européenne évaluent leur coopération «politique»

Les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne (UE) et le Gouvernement du Sénégal se réunissent ce mardi 31 octobre à Dakar, pour un Dialogue politique, a annoncé le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

«Le dialogue politique est un pilier du partenariat entre l’Union européenne et le Sénégal qui aménage un espace d’échanges permettant de définir les lignes politiques communes sur lesquelles se fondent le partenariat politique et la coopération dans des domaines prioritaires et d’intérêt commun pour l’UE et le Sénégal», rappelle le ministère sénégalais.

«La rencontre sera co-présidée par Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’UE au Sénégal», ajoute le ministère.

Cette réunion qui intervient quelques jours après la première Session de Dialogue politique tenue le 23 octobre à Londres entre le Royaume-Uni et le Sénégal, verra aussi la participation des ministres sénégalais en charge de l’Intérieur, des Forces Armées, de l’Économie, de la Formation professionnelle et des Sénégalais de l’extérieur.

Le 25 octobre dernier, le Président sénégalais Macky Sall et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont franchi un pas important vers une coopération renforcée entre l’UE et le Sénégal dans des domaines-clés.

Les deux parties ont signé un accord concernant cinq projets stratégiques dans le cadre de l’initiative « Global Gateway ». Il s’agit des secteurs clés de la sécurité alimentaire, la formation professionnelle, le transport urbain, l’environnement, et la mondialisation.

Ces projets sont une réponse à la crise alimentaire ainsi qu’au choc économique qui a suivi la crise ukrainienne ouverte en février 2022. Ils incluent des dispositions de formation et d’emploi, une restructuration du transport collectif à Dakar, un soutien à la gouvernance, une dépollution de la baie de Hann, ainsi que des initiatives pour l’inclusion et l’innovation.