Un atelier allemand à Dakar, sur la gestion «efficace et éthique» des établissements pénitentiaires au Sénégal

La Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ) organise depuis hier mardi à Dakar, un séminaire de deux jours consacré au fonctionnement «efficace et éthique » des établissements pénitentiaires.

«Durant ce séminaire, il sera question de revenir sur des aspects tels que la gestion des détenus, la sécurité, la communication, la prévention de la violence, la réinsertion sociale, et le respect des droits humains», a déclaré Mohamed Montasser Abidi, le chef du département Afrique de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ).

La fondation allemande vise principalement à équiper le personnel de l’administration pénitentiaire de «compétences nécessaires pour faire face aux défis spécifiques et complexes de leur travail tout en respectant les droits fondamentaux des détenus», a-t-il indiqué.

Pour sa part, le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) du Sénégal a indiqué que «la complexité du travail en milieu carcéral requiert des compétences multidimensionnelles», d’où l’importance de ce séminaire qui permet «d’instaurer un cadre d’échange et de partage d’expériences en matière de formation des personnels (…) à la promotion de l’Etat de droit à travers l’humanisation du système pénitentiaire et de la formation des professionnels pénitentiaires».

Le séminaire placé sous le thème : «la communication, le comportement et la gestion des groupes vulnérables», est organisé par IRZ en collaboration avec la Direction des établissements pénitentiaires du Sénégal et l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire.

Il fait suite à deux autres initiatives similaires organisées entre 2021 et 2022, et qui ont porté essentiellement sur «la préparation à la sortie et la réinsertion des sortants de prison et les programmes de traitement des détenus particulièrement sensibles».