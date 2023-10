Washington exclue quatre pays africains de l’AGOA

A compter du 1er janvier 2024, quatre pays africains vont être exclus par Washington, du programme commercial de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) des Etats-Unis d’Amérique.

Les pays concernés sont le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la République centrafricaine auxquels Washington reproche des «violations flagrantes» des droits humains et un manque de «pluralisme» politique et d’État de droit.

La décision d’exclure ces Etats de l’AGOA a été prise par le Président américain, Joe Biden qui, dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants de son pays, affirme que «malgré un engagement intensif entre les États-Unis et la République centrafricaine, le Gabon, le Niger et l’Ouganda, ces pays n’ont pas répondu aux préoccupations des États-Unis concernant leur non-respect des critères d’éligibilité à l’AGOA».

Ce programme initié par les USA en l’an 2000 accorde aux exportations des pays éligibles un accès en franchise de droits au vaste marché américain. L’AGOA doit expirer en septembre 2025, mais des discussions sont déjà en cours pour son éventuelle prorogation.