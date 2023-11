Le réseau sénégalais du TER connaîtra une nouvelle extension d’ici 2025 grâce à un financement de la BOAD

Le réseau innovant du Train express régional (TER) du Sénégal va connaître une nouvelle extension de 19 km, sur le tronçon Diamniadio-Aéroport Blaise Diagne (AIBD), grâce à un financement de 35 milliards de FCFA de la BOAD, bras financier des Etats de l’UEMOA.

Le financement opéré par la BOAD en faveur du TER (première liaison ferroviaire électrique du Sénégal) a été conclu ce 31 octobre 2023 au siège de la BOAD à Lomé, entre Moustapha Ben Barka, vice-président de la BOAD en charge du pôle Financement & Investissement) et le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, a annoncé ce mercredi 1er novembre, l’institution communautaire de développement.

Ce prêt de 35 milliards de FCFA qui porte le coût global du projet du TER à 1.037 milliards de FCFA, doit permettre «d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l’agglomération de Dakar à travers les avantages offerts par le mode de transport ferroviaire», a expliqué Moustapha Ben Barka, précisant que le tronçon Diamniadio-AIBD devrait tre mis en service en juillet 2025.

De son côté, le ministre Doudou Ka a souligné que cette nouvelle convention «de financement vient une fois de plus acter un partenariat stratégique entre la BOAD et le Sénégal dans le domaine des infrastructures, partenariat grâce auquel, dans un futur proche, les populations du Sénégal pourront rallier la capitale Dakar à l’aéroport AIBD avec aise, confort et sécurité».

Le projet du TER a été inauguré le 27 décembre 2021 au Sénégal. A terme, il va s’étaler sur 36 km, du centre de Dakar au pôle urbain de la ville nouvelle de Diamniadio.

Le prêt de ce 31 octobre porte les engagements de la BOAD au Sénégal à 1.002 milliards de FCFA, dont plus de 50% dans le domaine des infrastructures.