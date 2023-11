La Zambie accueille le Président allemand Frank-Walter Steinmeier

Le Président allemand Frank-Walter Steinmeier poursuit sa tournée africaine en Zambie où il est arrivé ce 1er novembre en provenance du Zimbabwe.

Le dirigeant allemand séjournera pendant 48 heures dans ce pays avec lequel il entend consolider la coopération bilatérale. Un entretien est prévu ce 2 novembre entre le Chef de l’Etat hôte, Hakainde Hichilema et lui pour évoquer justement cette coopération «dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture et du développement des petites et moyennes entreprises».

Il est également prévu que Frank-Walter Steinmeier visite certains projets soutenus par son Gouvernement en Zambie, d’après l’agenda officiel communiqué par le ministre zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Stanley Kakubo.

Lors de son passage au Zimbabwe, le Président Steinmeier a évoqué le passé colonial et demandé «pardon» pour les «crimes» commis durant cette époque par son pays.