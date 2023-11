Accord préliminaire pour un financement de 100 millions $ du FMI en faveur de la Somalie

La Somalie pourrait bénéficier prochainement d’un financement à hauteur de 100 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau programme de crédit de 36 mois auprès du Fonds monétaire international (FMI).

Un accord de principe a été paraphé dans ce sens ce 1er novembre 2023 entre le FMI et le Gouvernement somalien et est soumis à l’approbation du Conseil d’administration de l’institution.

La soumission de l’accord au niveau des services de la Facilité élargie de crédit (FEC) à l’approbation du Conseil d’administration de l’institution de Bretton Woods vise à assister les institutions économiques de la Somalie dans l’élaboration de politiques en vue de l’obtention ultérieure d’un allégement de dette dans le cadre du programme d’achèvement des pays pauvres très endettés du FMI, prévu pour décembre 2023.

Le FMI estime que «malgré les progrès réalisés, la Somalie est confrontée à des défis importants, notamment ceux qui découlent des risques économiques, sociaux, sécuritaires et climatiques et que la croissance est insuffisante pour réduire la pauvreté généralisée, répondre à d’importants besoins sociaux et créer suffisamment d’emplois pour les jeunes».