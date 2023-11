Cameroun : Ouverture à Yaoundé, du 2ème Festival de l’intelligence économique francophone

La seconde édition du Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF2023) a démarré ce jeudi 2 novembre à Yaoundé, la capitale du Cameroun, sous le thème : «Doper la compétitivité des territoires francophones».

L’événement est organisé par le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE), en prélude à la 44ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui se tiendra dans la capitale camerounaise les 4 et 5 novembre 2023.

Le FIEF2023 est présenté comme un «rendez-vous incontournable» pour les experts et passionnés de l’intelligence économique et stratégique, issus des quatre coins de la planète et partageant la langue française.

Jusqu’au 5 novembre courant, élus locaux, décideurs économiques, chercheurs, professionnels du secteur, associations et éditeurs de livres et de logiciels exposeront leurs idées innovantes pour booster les systèmes économiques.

Les meilleurs d’entre eux seront honorés par le Comité d’organisation. En outre, le Festival de Yaoundé donnera naissance à un «livre blanc» regroupant l’ensemble des contributions écrites des participants.