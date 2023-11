L’USAID finance un projet de développement de la filière manioc en RDC à hauteur de 6,5 millions USD

L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé, jeudi 2 novembre à Kinshasa, à travers son directeur John Dunlop, une enveloppe de 6,5 millions de dollars destinée au financement d’un projet de développement de la chaine des valeurs de la filière Manioc, en République démocratique du Congo (RDC).

L’annonce a été faite lors d’une journée de réflexion organisée par l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) sur le «projet de développement de la chaîne de valeur du manioc».

«Le système agricole congolais doit se moderniser pour répondre aux défis agricoles, commerciaux et économiques actuels» dans le pays, a estimé Zoumana Bamba, directeur régional de l’IITA et représentant-pays en RDC, qui a promis l’engagement de son institution «à contribuer au développement de la chaîne de valeur du manioc par la mise à l’échelle des technologies et innovations agricoles nécessaires».

Le projet qui est censé renforcer les capacités des exploitants agricoles, des Petites et moyennes entreprises (PME) dans la production de la farine de manioc, fera intervenir des institutions nationales concernées de près ou de loin par le projet.

Alors que le manioc est une plante fortement nourricière en RDC, l’objectif derrière ce projet est de faire face aux défis de l’insuffisance alimentaire et contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du gouvernement, a défendu le ministre congolais de l’Agriculture, Jose Mpanda.

«L’objectif est d’arriver à mettre fin aux importations et à créer une production locale intense et de lutter contre l’insécurité alimentaire», a-t-il indiqué.