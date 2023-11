Le président ivoirien A. Ouattara regrette l’interruption des fréquences de diffusion du «Groupe France Médias Monde» dans certains pays

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a regretté ce jeudi 2 novembre, l’interruption des fréquences de diffusion du «Groupe France Médias Monde» dans certains pays.

Il a de même souligné la nécessité pour les populations d’être informées, au cours d’un entretien avec la Présidente du groupe de médias français, Mme Marie-Christine Saragosse.

Ouattara a salué l’important travail de couverture de l’actualité qu’accomplit le groupe français dans le monde en général et en Afrique en particulier et encouragé Mme Marie-Christine Saragosse ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs à poursuivre cette mission.

Fin mars 2023, les autorités du Burkina avaient ordonné la suspension sine die de la chaîne de télévision France 24, après avoir suspendu en décembre 2022 Radio France Internationale (RFI), médias publics français «accusés d’avoir relayé des messages de chefs jihadistes».

En mai 2023, trente médias, associations de journalistes et organisations de défense de la liberté d’expression ont appelé les juntes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso à assurer la protection des journalistes face aux menaces grandissantes dont ils font l’objet. Dans une lettre ouverte, les signataires de cet appel jugent que la situation des journalistes est devenue «critique» au Burkina Faso.

La PDG de France Médias Monde a confié être à Abidjan dans le cadre du triste anniversaire de l’assassinat, à Kidal (Mali) en 2013, de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon respectivement Journaliste et Technicien de RFI, et de l’organisation de la 10è édition de la «Bourse qui porte leurs noms».