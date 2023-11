Le Président de l’Ouganda, Yoweri K. Museveni a adressé ce mardi 7 novembre, un message à la Nation, dans lequel il invite ses compatriotes à ne pas céder à la panique après l’exclusion du pays du programme commercial AGOA des Etats-Unis d’Amérique, tout en dénonçant une pression internationale pour faire dévier son pays de ses convictions.

«Ne soyez pas trop préoccupés par les récentes mesures prises par le Gouvernement américain pour décourager ses entreprises d’investir en Ouganda et pour retirer l’Ouganda de la liste de l’AGOA», a écrit Y. Museveni sur son compte Twitter, dans un message sans gueule de bois où il s’en prend ouvertement à l’attitude désobligeante des Occidentaux.

Le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la République centrafricaine (RCA) seront été tous exclus du programme commercial de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) à compter du 1er janvier 2024. Les USA leur reprochent des «violations flagrantes» des droits humains et un «manque de pluralisme» politique et de l’État de droit.

Le président Museveni a estimé ce mardi, que «certains acteurs du monde occidental se surestiment et sous-estiment les combattants de la liberté d’Afrique» et que «…certains acteurs étrangers pensent à tort que les pays africains ne peuvent pas avancer sans leur soutien».

Il a assuré ses citoyens de la capacité de l’Ouganda à atteindre ses objectifs de développement, «même si certains acteurs ne nous soutiennent pas», en raison notamment de la position tranchée du pays contre l’homosexualité.