Les donateurs internationaux sont invités à accroître leurs aides aux programmes humanitaires au Tchad et dans la sous-région d’Afrique centrale afin de répondre aux besoins actuels et à venir de leurs populations.

L’appel émane de Natalia Kanem, la directrice de l’Agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive (FNUAP), qui vient d’achever une tournée de travail au Tchad.

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 7 novembre à New-York, elle a expliqué que ce pays fait face à de multiples défis et urgences humanitaires et subit l’impact de changements climatiques. En outre, le Tchad accueille 1 million de réfugiés, dont environ 500.000 ayant fui la guerre au Soudan ces six derniers mois.

«La communauté internationale doit augmenter l’aide humanitaire au Tchad et dans les pays de la région, pas seulement pour répondre à l’urgence, mais aussi pour bâtir des sociétés plus résilientes», a insisté Natalia Kanem.