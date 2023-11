Les débats au Forum sur la régulation des réseaux sociaux en Afrique prennent fin ce jeudi 9 novembre à Yaoundé, la capitale du Cameroun.

Placée sous le thème «problématique de la régulation des réseaux sociaux: les modalités d’une collaboration entre les régulateurs africains des médias et les plateformes numériques», la rencontre a démarré la veille à l’initiative du Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC).

Responsables d’organismes de régulation des médias, créateurs de contenu et experts en médias sociaux issus de 20 pays africains, ont pu débattre lors de ce Forum, des moyens d’aboutir à des mécanismes efficaces pour garantir la sécurité et le respect sur les médias sociaux en éliminant la haine, la violence et la xénophobie dans l’espace médiatique.

Il était également question, pour les participants, d’explorer les moyens de promouvoir une collaboration fructueuse entre les régulateurs africains des médias et les plateformes numériques afin de mieux réguler les réseaux sociaux.

«La réflexion sur la régulation des réseaux sociaux qui protège contre les risques, c’est une nécessité impérative pour garantir la liberté d’accès aux informations… Contribuer à permettre au citoyen d’évoluer dans un environnement qui soit ouvert, éthique et pluraliste», a insisté Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc.