Le Tchad nourrit de grandes ambitions pour l’exercice 2024, en tablant sur un projet de loi de finances qui prévoit des recettes records comparées aux précédents budgets de l’Etat.

Les recettes prévues au titre du projet de loi sur le budget général de l’État tchadien pour l’exercice 2024 avoisinent les 2.004 milliards de Francs CFA, contre 1.884 milliards de F.CFA en 2023.

En présentant hier mercredi, le compte-rendu d’un Conseil des ministres extraordinaire, le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Aziz Mahamat Saleh a expliqué que ce budget «prend en compte les engagements du Dialogue national inclusif et souverain et marque le retour à l’ordre constitutionnel en 2024».

Des dépenses supplémentaires sont donc concentrées sur les secteurs prioritaires, avec des augmentations conséquentes pour les budgets “Santé, Éducation et Hydraulique, environnement et la subvention au gaz domestique’’.

Aziz Mahamat Saleh explique, en outre, que ce projet de loi de finances 2024 alloue directement des ressources aux provinces et aux communes à hauteur de 10% de la TVA, ce qui permettra une plus grande autonomie pour ces Collectivités territoriales.

Le texte prévoit également des dispositions visant à favoriser l’investissement au Tchad, avec notamment des allègements et des abattements d’impôts pour les petites entreprises.