Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui dirige le Gabon depuis le coup d’Etat d’avril dernier, a annoncé ce lundi 13 novembre, un chronogramme qui prévoit la fin de la Transition politique au Gabon, pour août 2025.

Le chronogramme de la Transition ainsi dévoilé présente des étapes-clés que le Gabon doit franchir pour retrouver l’ordre constitutionnel. Les premières étapes ont déjà commencé en septembre 2023, avec notamment la mise en place des institutions de la Transition.

Un dialogue national inclusif est prévu pour avril de l’année prochaine. Il sera présidé par l’Archevêque de Libreville et doit rassembler l’ensemble de la classe politique et socio-économique du Gabon pour s’entendre sur les nouvelles orientations à donner au pays. La junte militaire prévoit une révision constitutionnelle par voie référendaire entre août et décembre 2024, avant d’entamer l’année 2025 avec les travaux sur le nouveau Code électoral en vue des élections qui auront lieux en août 2025, marquant la fin de la Transition politique au Gabon.

Le CTRI prévoit, toutefois, que ce chronogramme pourrait subir des modifications «suivant les résultats du dialogue inclusif».