Le chef d’Etat nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a reçu hier lundi au palais de la Présidence à Niamey, Guillaume Soro, ancien Premier Ministre (PM) et ancien Président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, actuellement en exil.

«J’ai eu l’honneur d’être reçu ce jour en audience par le président de la Transition du Niger, Chef de l’État, le général Abdourahmane Tchiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur. L’entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges», a écrit Soro sur X après la rencontre.

Appréciant le fait d’être «reçu en audience avec beaucoup d’amitié, de considération et de respect», l’ancien PM ivoirien a déclaré à la presse à sa sortie d’audience, que «cette attention particulière manifestée par le Président de la transition me réjouit au point où j’en ai même de l’émotion à parler».

Sa rencontre avec le président nigérien a eu lieu au lendemain de sa déclaration annonçant sa décision de mettre un terme à son exil et de retourner en Côte d’Ivoire, après cinq ans hors de son pays natal et du continent africain, refusant «d’être un fugitif».

L’opposant au régime du président Alassane Ouattara s’est félicité du fait que le «gouvernement militaire au Niger» lui ait permis de fouler sa «terre chérie ancestrale d’Afrique au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus» refuseraient de le recevoir.

Dans un communiqué, signé par son responsable la Communication, Moussa Touré, l’ancien dirigeant ivoirien a «réaffirmé son engagement continu envers la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi que sa détermination à contribuer activement à la consolidation des relations harmonieuses entre les nations africaines».