Les Nations Unies ont annoncé, lundi, que la sergent-chef de police, l’indonésienne Renita Rismayanti qui exerce actuellement au sein de la MINUSCA en République centrafricaine (RCA), recevra le 16 novembre prochain, le prix de la policière des Nations Unies de 2023.

La sergent-chef Rismayanti est responsable de la base des données criminelles, de la Mission de l’ONU en RCA (MINUSCA). D’après le Département des opérations de paix, elle aurait contribué à la conception et au développement d’une base de données qui permet à la police de l’ONU de cartographier et d’analyser les lieux criminogènes et de troubles à l’ordre public, ce qui aide les forces de sécurité du pays à mieux planifier leurs opérations en soutien à la population locale.

«L’innovation de la sergent-chef Rismayanti et ses efforts pour exploiter les données au sein des opérations de paix des Nations Unies et de la police de la République centrafricaine ont contribué de manière significative au renforcement de la sécurité des communautés vulnérables, notamment des femmes et des filles», a déclaré le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

Réagissant à cette distinction, Rismayanti a notamment espéré que «la visibilité qui découle de l’obtention de ce prix renforcera chez les femmes et les jeunes filles l’idée que tous les domaines d’expertise de la police nous sont ouverts».

La sergent-chef Rismayanti, qui a commencé sa carrière au sein de la Police nationale indonésienne en 2014, sera la plus jeune policière des Nations Unies à remporter ce prix, à l’âge de 27 ans.

Le prix de la policière de l’année des Nations Unies a été créé en 2011 pour reconnaître les contributions exceptionnelles des femmes policières aux opérations de paix des Nations Unies et pour promouvoir l’autonomisation des femmes. Le prix 2023 sera remis à Rismayanti, lors de la Semaine annuelle de la police des Nations Unies, prévue du 13 au 17 novembre au Siège des Nations Unies.