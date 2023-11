La Banque africaine de développement (BAD) a accordé, mardi 14 novembre, un don de 27 millions de dollars au Mozambique, destiné à mettre en œuvre le Projet d’assainissement urbain inclusif de la ville de Chimoio (centre).

Dans un communiqué, la BAD explique que cet appui financier entre dans le cadre du Pilier I de la Facilité d’appui à la transition, précisant que son intervention dans ce pays, devrait contribuer, progressivement, à réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique, à diminuer la pollution des rivières et des sols, tout en favorisant la création de valeur le long de la chaîne des services d’assainissement, y compris la réutilisation de l’eau et des boues traitées à des fins agricoles.

Dans ce contexte, les habitants de Chimoio pourront profiter d’installations sanitaires de meilleure qualité et résilientes au climat qui traitent en toute sécurité leurs eaux usées et leurs boues fécales grâce à des solutions basées sur la nature.

Le projet fournira également une assistance technique pour renforcer les capacités de la municipalité de Chimoio en ce qui concerne la gestion des installations et la fourniture de services d’assainissement durables impliquant de petites entreprises ou opérateurs d’assainissement, d’après la même source.

Enfin, le communiqué précise que la zone cible du projet est la municipalité de Chimoio, la capitale de la province de Manica. Cette ville, une plaque tournante économique et logistique située à 1.100 kilomètres au nord de Maputo, la capitale, se trouve dans le corridor de transport de Beira qui dessert la région et constitue une importante plateforme pour le transport ferroviaire, routier et aérien.