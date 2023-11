Un projet de la lutte contre la cataracte, baptisé «La marche vers la lumière» a été lancé, mardi 14 novembre, à Cotonou, dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la Chine.

La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin, en présence de l’ambassadeur de la Chine au Bénin, Peng Jingtao.

Grâce à ce projet, des patients atteints de cataracte seront gratuitement soignés, sachant que 200 malades devraient bénéficier d’opérations chirurgicales, au Centre hospitalier départemental du Mono et du Couffo situés à Lokossa (sud-ouest). Une équipe médicale ophtalmologique chinoise de six membres est arrivée lundi 6 novembre à Cotonou pour prendre part à ce programme.

«Ce projet de coopération est non seulement une excellente opportunité de partage d’expériences et de vécu entre les professionnels de la santé, mais aussi une occasion pour la prise en charge de nombreux besoins en chirurgie de la cataracte», a souligné le ministre Hounkpatin.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine, Jingtao a notamment précisé que «tous les équipements de l’opération sont fournis par la partie chinoise et seront offerts en don au Centre hospitalier départemental du Mono et du Couffo, pour la création d’un centre moderne de diagnostic et de traitement ophtalmologique dans cet hôpital».

Le projet «La marche vers la lumière» s’inscrit dans le cadre de l’un des 14 accords de coopération signés entre Pékin et Cotonou à l’occasion de la récente visite du président béninois, Patrice Talon en Chine.