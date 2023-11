L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a fait savoir ce mardi 14 novembre, qu’elle reprendra ses programmes d’aide alimentaire à l’Ethiopie dès le mois de décembre prochain, près de six mois après avoir suspendus ces aides.

Dans un communiqué publié hier mardi, l’USAID évoque «une période d’essai d’un an» pour ses aides alimentaires en Ethiopie, justifiant sa décision par des efforts diplomatiques importants consentis au cours des derniers mois et qui ont abouti à «des réformes généralisées et substantielles de la structure de l’aide alimentaire par le Gouvernement éthiopien et nos partenaires humanitaires».

Durant la période d’essai, l’USAID va «surveiller et évaluer en permanence l’efficacité des réformes mises en place par ses soins, ses partenaires de mise en œuvre et le Gouvernement éthiopien».

Désormais, l’aide alimentaire américaine reprend pour toute l’étendue du territoire éthiopien, et l’USAID dit accorder «la plus haute priorité à la prise de toutes les mesures possibles pour s’assurer que l’aide humanitaire américaine est utilisée aux fins prévues, qu’elle atteint les plus vulnérables et, en fin de compte, qu’elle sauve des vies».

En juin 2023, l’Agence américaine avait suspendu l’aide alimentaire à l’Éthiopie au motif qu’elle était «volée». En octobre 2023, elle a repris partiellement son aide, limitée aux seuls réfugiés établis dans ce pays.