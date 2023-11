La Banque africaine de développement (BAD) a organisé ce 16 novembre à Abidjan, la capitale ivoirienne, un atelier de haut niveau pour booster la collaboration entre sa direction et les Etats membres dans le cadre des engagements de ces derniers au sein du groupe.

«Ce cadre est essentiel car il n’est pas uniquement destiné à renforcer les relations entre vos pays et la Banque, mais vise également à établir un réseau de directeurs de Protocole, points focaux et Banque pour faciliter la connaissance, échange et partage de bonnes pratiques qui contribueront à améliorer les opérations de la Banque, et améliorer le service livraison dans vos pays respectifs», a expliqué le Secrétaire général de la BAD, Vincent Nmehielle.

L’objectif de cet atelier, a-t-il ajouté, est de discuter des mécanismes de travail nécessaires pour renforcer les relations entre le Groupe de la Banque africaine de développement et les pays membres régionaux.

La vice-présidente principale du Groupe de la BAD, Mme Bajabulile Swazi Tshabalala a annoncé au nom du Président du Groupe de la Banque, la création d’un réseau qui «permettra de favoriser le partage des meilleures pratiques, la mise en réseau et le renforcement du dialogue».

Cette rencontre a vu la participation des hauts cadres des ministères des Finances et de l’Economie et des directeurs du protocole des ministères des Affaires étrangères des 54 pays africains membres du Groupe de la Banque ainsi que des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints du Groupe de la Banque dans les régions et des responsables pays et responsables régionaux chargés du protocole.

Le document issu des travaux servira de guide pour développer des activités spécifiques visant à améliorer les relations existantes et les interactions en cours au profit des différents pays membres de la BAD.