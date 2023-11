Un atelier dédié au lancement du partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) noué entre l’État du Sénégal et plusieurs partenaires techniques et financiers, s’est tenu ce 16 novembre à Dakar, la capitale sénégalaise.

Le JETP, dont le financement est de 2,5 milliards d’euros, a fait l’objet d’une signature des parties concernées en juin 2023 à Paris. Il a pour objectif de soutenir les efforts du Sénégal en matière d’accès universel à l’énergie et de consolidation d’un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable.

«Pour permettre l’accélération de ce déploiement d’énergies renouvelables, les partenaires internationaux et les banques multilatérales de développement mobiliseront, pour une période initiale de trois à cinq ans, et à partir de cette année, des financements nouveaux et additionnels de 2,5 milliards d’euros», a déclaré le chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Jean-Marc Pisani, en parlant des termes de cet accord.

Le JETP va «soutenir les efforts du Sénégal en matière d’accès universel à l’énergie et de consolidation d’un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable», a dit pour sa part l’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, notant que le partenariat va «relever des défis communs» aux États membres.

Le Secrétaire général du ministère sénégalais du Pétrole et des Énergies, Cheikh Niane, a indiqué que le plan d’investissement du JETP sera mis à la disposition des partenaires en juin 2024.

Le Sénégal va s’atteler à la «diversification des sources d’énergie, notamment par l’intégration des énergies renouvelables et la mise en œuvre prochaine de la stratégie gas-to-power», autrement dit, la transformation du gaz en électricité.

Le partenariat pour la transition énergétique conclu avec le Sénégal est le quatrième du genre entre un Etat et des partenaires au développement, après le lancement de partenariats dans ce domaine, avec l’Afrique du Sud, l’Indonésie et le Vietnam.