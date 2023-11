Le Gouvernement d’Italie a été condamné ce jeudi 16 novembre par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour traitements inhumains ou dégradants des migrants originaires du Soudan.

Les faits remontent à 2016, lorsque quatre Soudanais arrivés en Italie par la mer, ont été laissés nus au milieu d’autres migrants. Le centre d’accueil italien a argué que les migrants avaient dû se dévêtir afin de pouvoir subir un examen médical après leur arrestation, mais la CEDH a jugé que ce motif n’était «pas suffisamment impérieux» pour justifier de les avoir maintenus nus parmi de nombreux autres migrants, «sans la moindre intimité et sous la surveillance de la Police».

Ces migrants ont en outre subi de longs transferts en autocar «à une période très chaude de l’année, sans disposer d’eau et de nourriture en quantité suffisante et sans qu’ils sachent où ils allaient et pourquoi», d’après des informations détaillées fournies par la CEDH.

Cette dernière a estimé que «les conditions de leur arrestation et de leur transfert en autocar ont causé aux intéressés, détresse et humiliation». Elle a donc condamné l’Italie à leur verser au total 27.000 euros pour le préjudice moral, et 4.000 euros pour frais et dépens.