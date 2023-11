A la faveur de la tenue de l’AFIS-2023 (African Financial Industry Summit) ces 15 et 16 novembre dans la capitale togolaise, Lomé, la Société financière internationale (SFI), bras financier du Groupe de la Banque mondiale (BM), a livré des données chiffrées sur ses engagements financiers en cours dans le continent africain et ses projections sur le moyen terme dans le continent.

Au titre de l’année budgétaire 2023 qui tend vers sa fin, la SFI a injecté un «montant record de 11,5 milliards de dollars US dans 40 pays d’Afrique», s’est félicité son vice-président pour l’Afrique, le Franco-Portugais, Sergio Pimenta.

Une part significative de cette somme colossale injectée en Afrique a été dédiée au financement des PME-PMI en Afrique via divers mécanismes voués à la création de la richesse et d’emplois.

«Nous avons fait du financement des Petites et moyennes entreprises une priorité absolue, et avons investi au cours de notre dernier exercice budgétaire (celui de 2023) 2 milliards de dollars en faveur des PME africaines», a précisé Sergio Pimenta.

Mieux, pour accompagner les entrepreneurs africains dans le développement de leurs activités prometteuses, la SFI (IFC en anglais), a sélectionné en 2022, des entreprises-clés pour les accompagner dans leur essor, dans le cadre de son «Programme en faveur des Champions locaux».

Dans son engagement financier, la SFI a également investi 1,12 milliard de dollars dans le financement du commerce continental, et ses programmes en Afrique «devraient financer plus de 30 milliards de dollars de ce commerce au cours des dix prochaines années», a assuré Pimenta.

Cet engagement est fondé sur la stratégie du Groupe de la Banque mondiale adoptée lors des Assemblées générales 2023 à Marrakech, une stratégie qui repose sur cinq piliers que sont: le capital humain, la prospérité, la préservation de la planète, les infrastructures et la numérisation.