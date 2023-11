La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est félicitée ce lundi 20 novembre, du déroulement pacifique des élections présidentielles et législatives de 2023 au Liberia.

Dans un communiqué, la CEDEAO a également félicité Joseph Boakai pour son élection à la Présidence du Liberia et salué le Président sortant, George O. Weah pour avoir reconnu sa défaite et accepté les résultats des élections.

«Ce soir, le CDC (le parti de Weah) a perdu l’élection mais le Liberia a gagné. C’est le temps de l’élégance dans la défaite», a déclaré Weah, ancienne gloire du foot élue président en 2017, dans un discours sur la radio publique.

Les Libériens ont une fois de plus démontré que la démocratie est vivante dans la région de la CEDEAO et «que le changement est possible par des moyens pacifiques».

La CEDEAO félicite «toutes les parties prenantes, y compris les partis politiques, la Commission électorale nationale, la Société civile, les forces de sécurité ainsi que les partenaires locaux et internationaux pour leur engagement en faveur d’un processus électoral crédible et inclusif, comme le prévoit la déclaration révisée de Farmington River (aux USA)».

La CEDEAO estime que «la prochaine phase du parcours démocratique du Liberia est cruciale» et s’engage à continuer «à soutenir le peuple libérien afin de consolider la paix et la sécurité, approfondir la démocratie et favoriser le développement socio-économique», ajoute le communiqué.

Les résultats provisoires officiels publiés par la Commission électorale, après centralisation des votes, donnent 50,89% à J. Boakai, 78 ans, et 49,11% à G. Weah.