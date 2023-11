La présidence algérienne a annoncé hier lundi dans un communiqué, la visite officielle, ce mardi à Alger, du président turc Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il coprésidera, avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, les travaux de la deuxième réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre la Turquie et l’Algérie.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, recevra, demain, son excellence le président de la République de Turquie, pays frère, M. Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre d’une visite officielle qu’il effectuera en Algérie, et lors de laquelle les deux Présidents présideront les travaux de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc», indique le texte, sans préciser la durée du séjour du président turc.

Il s’agit du second déplacement d’Erdogan en Algérie depuis l’accession de Tebboune au pouvoir en décembre 2019. Tebboune s’est également rendu en visite en Turquie à deux reprises, en mai 2022 et en juillet 2023.

Les deux hommes devraient avoir un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils évoqueront non seulement des questions d’ordre bilatéral, mais aussi régional et international. La situation dans la bande de Ghaza qui fait face aux bombardements de l’armée israélienne depuis un mois et demi sera très probablement au menu de ces discussions.

Alger et Ankara entretiennent de bonnes relations dans divers domaines. L’Algérie compte environ 1500 entreprises turques sur son territoire, lesquelles sont à l’origine de la création de près de 30.000 emplois.