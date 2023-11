Le chauffeur présumé de la voiture ayant tué trois personnes à Monrovia lors de la célébration de la victoire de Joseph Boakai à la présidentielle au Liberia, a été arrêté ce mardi 21 novembre, ont rapporté des médias locaux et étrangers.

Les faits sont survenus quelques heures seulement après que la Commission électorale nationale a officiellement annoncé la victoire de Boakai au second tour de la présidentielle avec 50,64% des voix, contre 49,36% pour le Président sortant George Weah.

Le chauffeur présumé de la voiture a été arrêté, a annoncé la police ce mardi, sans donner d’explication sur les mobiles de son geste. «La Police nationale du Liberia a ouvert une enquête sur le tragique évènement survenu au siège du Parti de l’unité et qui (…) a fait 25 blessés», a déclaré mardi le porte-parole de la Police, Moses Carter.

Sur les 25 personnes touchées, «le nombre de personnes tuées dans cet évènement (…) s’élève à présent à trois», deux hommes et une femme, a-t-il précisé devant la presse.

Jospeh Boakai, 78 ans, prendra pour six ans les commandes de ce pays anglophone d’environ cinq millions d’habitants, l’un des plus pauvres du monde qui garde encore les stigmates de plusieurs années de guerre civile, ayant fait plus de 250.000 morts entre 1989 et 2003.

L’Union Africaine (UA) a «félicité» lundi Joseph Boakai pour son élection et salué «le sens de l’Etat» de George Weah. Dans un communiqué, la CEDEAO a également félicité Joseph Boakai pour son élection à la Présidence du Liberia et salué le Président George Weah pour avoir accepté les résultats des élections.