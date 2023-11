_nc_eui2=AeFjzCc9O57Pf4reFcIx3xL3uxoW9aplXG67Ghb1qmVcbvHcKrcWJfE-dmG3XA6imlU101rCM0TdPLZ5yYcYO5TV&_nc_ohc=GqfyYnmtcroAX93cgXx&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fcmn1-1.fna&oh=00_AfCzeJbUHDhzI3yxtpYMoZaQMaxDz9dUbGsBlrDWj_HwoA&oe=6561E317

Après son entrevue avec l’homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Kigbafori Soro a été reçu en audience, mardi à Ouagadougou, par le président de transition du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé dans un communiqué publié sur Facebook Touré Moussa, Responsable de la Communication de parti politique de Soro «Générations et Peuples Solidaires».

Le texte parle d’une «rencontre fructueuse entre M. Guillaume Soro et le Président du Faso». Guillaume Soro, également ancien président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, a exprimé «sa profonde gratitude envers le Capitaine Ibrahim Traoré (…) pour l’accueil chaleureux et les échanges constructifs lors de l’audience qu’il a bien voulu lui accorder».

Il a salué «un homme d’État animé par une vision claire pour son pays et déterminé à rétablir la paix, la sécurité et la réconciliation au Burkina Faso».

D’après la même source, Soro a tenu «à exprimer sa profonde gratitude envers le peuple burkinabé, pour son hospitalité et sa gentillesse légendaires, qui continue d’incarner admirablement les valeurs d’intégrité et de dignité, fidèle en cela à sa réputation de terre d’asile pour tous les opprimés».

L’ancien Premier ministre ivoirien a enfin réaffirmé «son soutien plein et entier à la lutte héroïque du peuple burkinabé pour le rétablissement de la sécurité sur l’ensemble de son territoire et affirmé sa disponibilité à contribuer au renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre les peuples du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire».

Pour rappel, Soro avait annoncé, samedi 11 novembre, sa décision de mettre fin à son «exil» entamé en 2019 et retourner dans son pays natal, soulignant avoir foulé le sol africain avec «beaucoup d’émotions» après cinq ans d’exil.

Au lendemain de sa sortie médiatique, il s’était rendu à Niamey où il avait eu un entretien avec le président de transition nigérien, Abdourahamane Tiani.