Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA, opposition), Kakou Guikahué, qui a déposé sa candidature pour la présidence de ce parti politique, a laissé entendre, mardi, qu’il ne compte pas candidater à la présidentielle de 2025.

Devant de nombreux militants du PDCI, réunis à Abidjan, il a justifié sa démarche par la nécessité de ne pas disperser les énergies et sa volonté de se consacrer corps et âme à son parti.

«Nous sommes à la fin de l’année 2023, à moins de deux ans de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le président du PDCI-RDA qui sera élu le 16 décembre 2023 ne pourra pas avoir le temps de mener à bien les activités de gestion du parti qui sont très prenantes et de préparation de sa candidature à l’élection présidentielle de 2025 qui est exigeante», a-t-il indiqué.

Concernant l’ambition de présider aux destinées du parti, Maurice Kacou Guikahué entend poursuivre son combat qu’il mène depuis des années et rendre le PDCI-RDA plus fort.

«Ma candidature est une candidature de devoir pour respecter la 2ᵉ partie du testament politique que m’a légué le Président Félix Houphouët-Boigny. C’est pour continuer le combat que je mène depuis 2018 pour la sauvegarde, l’intégrité et la pérennité du PDCI-RDA» et le «rendre plus fort», a-t-il déclaré.

Il a estimé que ne pas se présenter reviendrait, entre autres, à trahir la mémoire du premier président de la République de Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, fondateur du parti. Il a promis au passage, son soutien au candidat du parti à la présidentielle de 2025, candidat qui sera en principe issu de la convention de la formation politique.

Cinq personnalités sont en lice pour la présidence du parti. Le vote aura lieu lors d’un congrès extraordinaire prévu le 16 décembre prochain. Le vainqueur succédera à l’ancien président Henri Konan Bédié, décédé en le 1er août 2023.