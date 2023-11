Les agences des Nations Unies et des organisations partenaires ont annoncé, mardi dans un communiqué conjoint, le lancement d’un plan permettant de répondre aux besoins des Sahraouis établis dans les camps de Tindouf, au sud-ouest de l’Algérie, qui sont confrontés à des conditions de vie de plus en plus difficiles dues au changement climatique et à la hausse des prix des denrées essentielles, a annoncé l’ONU sur son site d’information officiel.

D’après ces agences, 90% de la population sahraouie résidant dans les camps de Tindouf sont soit en insécurité alimentaire, soit vulnérables à l’insécurité alimentaire, entraînant une détérioration nutritionnelle grave, notamment chez les personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants dont 1 sur 10 souffre de malnutrition sévère aiguë.

Rappelant que ces camps abritent des Sahraouis séquestrés contre leur gré en territoire algérien et qui dépendent principalement de l’aide humanitaire internationale pour leur subsistance à hauteurs de trois-quarts de leurs besoins alimentaires, les agences de l’ONU lancent un appel à la solidarité internationale, lequel est «impérieux » pour protéger ces habitants et «contrer les retombées dévastatrices des fluctuations de l’aide humanitaire».

Ces agences sont l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon leur communiqué, elles ont fourni des efforts importants pour concevoir un plan afin d’améliorer l’efficacité de l’opération humanitaire et de répondre réellement aux besoins des populations sahraouies dans les camps de Tindouf en ne laissant personne de côté.

« Ce plan, Sahrawi Refugee Response Plan (SRRP), présente l’ensemble des besoins des 173.600 Sahraouis vivant dans les camps sur la période 2024-2025 et les financements nécessaires pour y répondre, estimés à 214 millions de dollars» indiquent les mêmes sources.

la mise en œuvre de ce plan « sera assurée à travers une alliance solide et durable de l’ensemble des vingt-huit acteurs humanitaires sur le terrain », précisent les agences onusiennes, ajoutant que «l’objectif ultime est de garantir que chaque dollar investi dans cette opération atteigne précisément les personnes qui en ont le plus besoin».

Pour rappel, une grande partie des aides internationales destinées aux populations sahraouies séquestrées dans les camps de Tindouf, fait l’objet de détournements massifs et systémiques par les hauts cadres du front Polisario et des notables qui leur sont loyaux avec la complicité de responsables administratifs et de hauts gradés militaires algériens comme l’a dévoilé le rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de 2007 et confirmé par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans son rapport sur l’évaluation du « programme stratégique pays Algérie 2019/2022 » .