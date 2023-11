L’Autorité générale égyptienne des ressources minérales (EMRA) et la compagnie canadienne (Lotus Gold Corporation) ont signé dimanche 26 novembre à Marsa Alam, une ville égyptienne située au bord de la mer Rouge, un accord pour la prospection aurifère avec un investissement de près de 2,5 millions de dollars, lit-on sur le site officiel du Service d’information du gouvernement égyptien.

L’accord a été paraphé par le président de l’EMRA, Yasser Ramadan, et le directeur régional de Lotus Gold Corporation, Omar Abdel Nasser, en présence du ministre égyptien du Pétrole et des ressources minérales, Tarek El-Molla, et de l’ambassadeur du Canada en Egypte, Louis Dumas.

La partie égyptienne a précisé que la compagnie canadienne avait participé à la première adjudication mondiale pour la prospection de l’or en 2020 et a décroché sept terrains d’une superficie 1219 km2, puis elle a signé deux contrats d’exploration aurifère sur ces terrains qui lui ont été remis par le département de tutelle, au quatrième trimestre de 2021.

Par sa participation active à l’exploration de propriétés minérales basées dans le désert oriental de l’Egypte, la société privée canadienne Lotus Gold Corporation contribue ipso facto à la croissance et au développement du secteur minier dans le pays nord-africain des pharaons.