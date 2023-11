L’ONG « Reporters Sans Frontières » (RSF) a demandé ce dimanche 26 novembre aux autorités maliennes de Transition de ne pas passer sous silence l’assassinat du journaliste, Abdoul Aziz Djibrilla et de tout mettre en œuvre pour que deux autres journalistes enlevés soient retrouvés.

Le 7 novembre dernier, un véhicule de journalistes avait été attaqué entre Gao et Ansongo, dans le nord du pays. Le journaliste Abdoul Aziz Djibrilla, de la radio Natta, avait été tué au cours de l’attaque, et deux autres de ses confrères de «Radio Coton», Saleck Ag Jiddou et Moustapha Koné ont été enlevés et sont toujours retenus aujourd’hui par leurs ravisseurs.

Dans un communiqué, Reporters sans frontières demande aux autorités maliennes de tout mettre en œuvre pour retrouver les responsables de ces actes.

«Pour nous, il est important que la protection des journalistes soit un enjeu majeur, notamment pour ceux qui exercent dans cette zone (du Sahel) et ils doivent impérativement bénéficier de cette protection», a déclaré, Sadibou Marong, Directeur du Bureau Afrique subsaharienne de RSF à Dakar.

Le Président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé en août 2020 par des colonels toujours au pouvoir aujourd’hui à Bamako et les voix discordantes peinent désormais à se faire entendre au Mali, déplore RSF.

Dans un rapport publié en avril 2023, cette ONG écrivait que l’exercice de la profession de journaliste ne cessait de devenir plus difficile au Sahel, entre la violence des jihadistes et des groupes armés d’une part, et les pressions exercées d’autre part par les autorités et les régimes militaires en place dans des pays de la région.