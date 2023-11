La compagnie aérienne Kenya Airways (KQ) a annoncé la reprise de ses vols directs vers la capitale somalienne Mogadiscio, à compter du 14 février 2024.

Les liaisons directes entre Nairobi et Mogadiscio avaient été suspendues en août 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Mercredi 29 novembre, Kenya Airways a opté pour leur reprise, à raison de trois vols par semaine.

La compagnie explique que cette programmation rentre dans le cadre de l’expansion de ses activités et l’augmentation du nombre de voyages aériens entre le Kenya et la Somalie. La reprise des vols directs entre les capitales des deux pays devrait donc «favoriser le commerce et les investissements, contribuant ainsi à une croissance durable», souligne-t-elle. Il s’agit également d’un choix en faveur de l’intégration sous-régionale, puisque la Somalie vient d’être admise comme membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).