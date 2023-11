Le ‘Cabinet Koffi & Diabaté Architectes’ basé en Côte d’Ivoire et piloté par les associés Guillaume Koffi et Issa Diabaté présente ce 30 novembre devant un jury professionnel à Singapour les contours du Projet du «Musée International du Vodun» (au Bénin) qui lui a valu d’être distingué parmi une centaine de candidatures au «World Architecture Festival 2023».

Le Prix «WAFX» du World Architecture Festival fait partie des «WAFX Awards». Ces distinctions sont décernées aux projets encore non réalisés et abordant les grands enjeux de l’architecture, de la société et de la planète. Le Projet du «Musée International du Vodun» (qui sera implanté au sud du Bénin sur 16.000 m², à Porto-Novo) est également finaliste dans la catégorie «Projet Futur – Culture» aux «WAFX Awards» 2023.

La construction du «Musée International du Vodun» est un chantier phare du dernier quinquennat du Président béninois Patrice A. Talon. Il vise à révéler et valoriser le riche «héritage culturel du Bénin, avec une emphase particulière sur la culture du Vodun, qui a vu le jour au XVIIe siècle dans l’ancien Royaume du Dahomey et qui s’est répandue en Afrique de l’Ouest (Bénin, du Togo, du Nigeria et Ghana), puis en Amérique du Sud et dans les Caraïbes», précise le Gouvernement du Bénin.

Le Cabinet «Koffi & Diabaté Architectes» a vu le jour en 2001 en Côte d’Ivoire. Il est spécialisé dans les projets allant du logement aux bureaux d’affaires en passant par les lotissements et les opérations immobilières, en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine.