Le groupe COFINA spécialisé dans la méso-finance dans plusieurs régions du continent africain, a signé ce mardi 5 décembre à Abidjan en Côte d’Ivoire, avec l’Institut Officiel de Crédit du Royaume d’Espagne (ICO), via l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), un partenariat à hauteur de 10 millions d’euros (plus 6,5 milliards de FCFA) destiné à financer les PME dans l’espace UEMOA.

Dans la pratique, le montant de ce partenariat se veut un «prêt sur sept ans» signé sous l’égide du «Programme espagnol de financement de la microfinance en Afrique subsaharienne». Ce prêt est destiné à «améliorer l’offre à destination des PME» et renforcer d’autre part «l’accès au crédit pour une meilleure inclusion financière des populations de la zone UEMOA».

A travers le meilleur accompagnement financier des PME qu’il projette, le groupe COFINA souhaite également mieux soutenir les entrepreneures de l’UEMOA.

«Les PME sont l’une des priorités stratégiques de notre Groupe, et nous sommes fiers que des bailleurs internationaux de l’envergure de l’AECID et l’ICO apportent leur contribution pour consolider cette dynamique en faveur d’économies plus inclusives en zone UEMOA », s’est félicité dans ce sens, Jean-Luc Konan, PDG du Groupe COFINA, assurant que «l’autonomisation économique des femmes que nous promouvons à travers notre filiale FIN’Elle se révèle cruciale».

Selon la Société Financière Internationale (SFI), les PME de la Zone UEMOA constituent le cœur de l’économie de cette région, dont elle représente 90% de son tissu économique, y génère 60% à 80% des emplois et contribue à hauteur de 40% à la formation du PIB de cette Union.

«Néanmoins, près de 40% de ces entreprises font face à des difficultés d’accès au financement, un manque estimé à 330 milliards de dollars», relève la SFI.