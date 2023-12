Après 2018 et 2021, Le Caire, capitale d’Egypte, abrite depuis lundi 4 décembre, la 3ème édition du Salon international des industries défensives et militaires (SEDEX 2023) jusqu’au 8 décembre.

Il s’agit du plus grand évènement dédié aux innovations récentes dans l’industrie militaire en Afrique et dans la région du MENA (Middle East & North Africa), à se tenir sur le continent africain.

L’EDEX se veut un salon biennal qui réunit pour cette année 2023, plus de 400 entreprises de la Défense et de la Sécurité venues de plusieurs pays pour présenter à de potentiels clients, leurs dernières technologies, équipements et systèmes militaires terrestres, maritimes et aériens, indiquent les organisateurs.

L’EDEX est l’émanation d’un travail collectif mené par l’Arabian World Events et les ministères égyptien de la Défense et de la Production militaire.

L’évènement attire des milliers visiteurs provenant du monde entier et des professionnels spécialisés dans les secteurs militaire et industriel. L’Egypte et l’Afrique du Sud détiennent les principales industries militaires dans le continent africain.