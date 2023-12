Le patron de la Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA), El Ghassim Wane a rendu hommage lundi à Bamako, aux Casques bleus ayant perdu la vie sur le territoire malien, à l’occasion de la cérémonie officielle de clôture de la Mission.

«J’ai une pensée particulièrement émue pour les 310 Casques bleus tombés au champ d’honneur au Mali, ainsi que pour les centaines d’autres, plus de 700, qui ont été blessés lors d’incidents divers, certains souffrant d’handicaps à vie», a-t-il déclaré dans son discours prononcé devant les représentants du gouvernement malien, du corps diplomatique, de la MINUSMA et du système des Nations unies.

Il a évoqué «les sacrifices ainsi consentis au service de la paix» par ces soldats, lesquels sacrifices «attestent éloquemment ce que la MINUSMA a été tout au long de ses dix années d’existence : une gigantesque entreprise collective de la communauté internationale en faveur du Mali, marquée du triple sceau de l’engagement indéfectible, de la solidarité agissante et du soutien tangible».

La MINUSMA a mobilisé, selon ses propos, «des dizaines de pays contributeurs de troupes et de personnels de police, venus d’Afrique (…), d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Océanie».

«Ils ont tous accouru auprès du Mali au nom de la sécurité collective et des idéaux de la Charte des Nations unies ; tout comme le Mali, dans le cadre d’organisations telles la CEDEAO et l’Union africaine ainsi que dans le cadre des Nations unies, a dépêché ses filles et ses fils semer ailleurs les graines de la paix, quelquefois au péril de leurs vies», a-t-il poursuivi, tout en disant «un grand merci» à tous ces pays et à leurs gouvernements.

La Mission onusienne est en train de plier définitivement ses bagages après une dizaine d’années de présence dans le pays. «Dans un peu plus de deux semaines, la MINUSMA fermera définitivement ses portes», a indiqué Wane.

Ce retrait de la MINUSMA répond à la demande de Bamako de quitter le Mali au plus tard à la fin de ce mois. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution favorable à cette demande. Depuis début août, la Mission a fermé dix bases sur les treize dont elle disposait dans le centre et le nord du Mali, ainsi qu’à Bamako.