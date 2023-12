La Banque mondiale (BM) a annoncé mardi, l’approbation, la veille, d’un nouveau prêt de l’Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 15 millions de dollars destiné à améliorer la compétitivité et la résilience de certains segments du secteur agroalimentaire à Djibouti.

Ce financement concerne le projet de développement des chaînes de valeur agroalimentaires de Djibouti qui cible 1.500 investisseurs, dont 30 % sont des femmes et ambitionne de contribuer ainsi au développement du secteur agroalimentaire tout au long de la chaîne de valeur, du producteur au consommateur, explique la Banque mondiale dans un communiqué.

Il s’appuiera pour cela sur un programme d’amélioration des infrastructures rurales prévoyant la construction de puits, des opérations de défrichage et la construction de routes d’accès.

Il est aussi indiqué que le projet accompagnera les investisseurs en les aidant à formuler et à mettre en œuvre des plans de développement, en contribuant à leur dotation en capital et en facilitant leur accès au financement commercial.

Ce projet a une durée de cinq ans et s’inscrit dans le cadre du plan national de développement «Djibouti ICI 2020-2024», du Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) et du Pacte national pour l’alimentation et l’agriculture (PNAA) du gouvernement.

«Le projet reflète notre soutien à Djibouti en faveur d’une croissance inclusive tirée par le secteur privé, la création d’emplois et le développement du capital humain», se félicite la représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti, Fatou Fall, citée dans le communiqué.

De son côté, le ministre djiboutien de l’Économie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh a affirmé que «l’avenir de la sécurité alimentaire à Djibouti repose sur la nécessité d’accroître l’efficacité de son secteur agroalimentaire», la raison pour laquelle, a-t-il dit, Djibouti explore de nouvelles approches et exploite le potentiel des nouvelles technologies pour promouvoir une agriculture intelligente.

Le portefeuille de la Banque mondiale à Djibouti, qui porte sur plusieurs domaines (éducation, santé, les filets sociaux, l’énergie…), se compose de 23 projets, pour un montant total de 487 millions de dollars, accordé sous forme de financements de l’IDA et de fonds fiduciaires.