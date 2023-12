Le directeur général de l’Office du Service Civique National (OSCN) en Côte d’Ivoire, Touré Mamadou a annoncé hier mardi, que 20.000 bénévoles, âgés entre 18 et 40 ans, ont été retenus pour aider à la réussite de l’organisation de la 34ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

Au total, 44.000 postulants étaient en lice. La liste complète des candidats retenus sera rendue publique ce jeudi 14 décembre par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, sachant que leur mission couvrira la période allant du 11 janvier au 13 février 2024.

D’après le DG de l’OSCN, les bénévoles suivront une formation qui se déroulera dans leurs lieux de résidence entre le 02 et le 06 janvier 2024, avant d’être déployés, au moment venu, dans les cinq villages CAN.

Plus précisément, 10 000 seront déployés à Abidjan, 2 000 à Yamoussoukro, 2 000 à Korhogo, 2 000 à San-Pedro, 3 000 à Bouaké et les 1 000 autres seront déployés dans les autres villes et villages CAN qui auront été choisis par le Comité d’organisation de la CAN (COCAN).

Ces bénévoles s’occuperont des questions de salubrité, d’animation culturelle et seront des guides touristiques. Ils conduiront également, entre autres, des missions de sensibilisation aux Violences basées sur le Genre (VBG), de reboisement et de sécurité routière.

«Le budget de mobilisation des 20.000 bénévoles dans le cadre de cette CAN est évalué à près de 2,5 milliards de FCFA», a révélé Touré Mamadou qui a précisé que ces bénévoles n’auront pas de salaire, mais recevront des kits alimentaires pendant la CAN et des pécules à la fin de la CAN.

Le DG qui s’exprimait lors de la conférence de presse hebdomadaire «Tout Savoir Sur» du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), a appelé, par ailleurs, au civisme, à l’engagement, à la citoyenneté et à l’esprit d’hospitalité des jeunes.