Les Département des Affaires étrangères du Maroc et du Bénin sont parvenus ce mardi 12 décembre, à un consensus au sujet de la délivrance de l’E-Visa pour les Béninois souhaitant se rendre au Royaume du Maroc, en attendant la suppression des visas, dans une phase ultérieure, pour les détenteurs béninois de passeports ordinaires.

Au terme d’un échange téléphonique entre les ministres marocain, Nasser Bourita et béninois, Olushegun Adjadi Bakari, «il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2024, les citoyens béninois auront accès à la facilité de l’E-Visa pour leurs déplacements au Maroc», a informé ce 13 décembre la diplomatie béninoise.

«Je me réjouis de cet accord conclu avec mon homologue et frère, Nasser Bourita, en attendant l’exemption totale de visa pour tous les ressortissants béninois en déplacement au Maroc. Cela démontre la volonté de nos deux pays d’insuffler une nouvelle dynamique aux excellentes relations qu’ils entretiennent et qui sont chères au Président de la République, Patrice Talon», a chaudement salué Olushegun Adjadi Bakari.

Ce consensus diplomatique balise ainsi la voie à l’exemption mutuelle de visas entre Cotonou et Rabat pour les détenteurs de passeports ordinaires.

Le Chef de la diplomatie du Bénin qui entretient avec le Maroc d’excellentes relations bilatérales, a réaffirmé à la même occasion, le soutien de son pays à la marocanité du Sahara et son appui au Plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement politique du litige territorial autours de son Sahara occidental.

Il a a également promis à son homologue marocain, l’ouverture prochainement d’un consulat du Bénin dans la ville de Laâyoune, chef lieu des provinces méridionales du Sahara marocain.