La Banque africaine de développement (BAD) va financer à hauteur de 696 millions de dollars, un projet ferroviaire reliant la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC).

Le financement a été approuvé mercredi 13 décembre, et la BAD fournira environ 99 millions de dollars au Burundi sous forme de dons et 598 millions de dollars à la Tanzanie sous forme de prêts et de garanties pour la deuxième phase du projet, portant sur un tronçon de 651 km.

La BAD aidera également ces pays à structurer et à obtenir des financements pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars auprès de diverses sources. Le coût total du projet en Tanzanie et au Burundi est estimé à plus de 3,9 milliards de dollars.

Cette infrastructure va renforcer le réseau ferroviaire existant de la Tanzanie pour faciliter l’accès au Port de Dar es-Salaam pour les pays voisins.

Une première phase a déjà été réalisée, avec la construction de 400 km de voies ferrées entre Dar es-Salaam et Dodoma, et un tronçon reliant Dodoma à la ville centrale de Tabora en cours de construction.