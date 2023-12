Au terme du Salon 2023 des (Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) qui s’est tenu du 5 au 15 décembre à Bujumbura, au Burundi, les Etats de la région ont été conviés à encourager et accompagner l’écosystème entrepreneurial dans leurs territoires respectif pour accélérer la croissance économique.

L’appel de la CAE a été lancé par Marie-Chantal Nijimbere, ministre burundaise du Commerce, des Transports, de l’Industrie et du Tourisme au nom de ses pairs de la CAE.

Les pays d’Afrique orientale sont ainsi invités à consolider un «cadre réglementaire transparent, le pilotage et l’intensification des solutions de microcrédit et de garanties de prêt» en faveur des MPME, a-t-elle souligné.

Elle insiste surtout sur la nécessité de maintenir le cap de «leurs efforts pour assurer un accès universel aux technologies de l’information et de la communication et à d’autres infrastructures de base, afin de permettre aux MPME de combler leurs lacunes en matière d’informatique et de technologies».

Dans la zone de la CAE comme ailleurs en Afrique, les MPME représentent environ «40% du revenu national des économie nationales».