Le Ghana Cocoa Board (Office ghanéen du cacao) «COCOBOD» et plusieurs écologistes sonnent l’alerte, avertissant que si rien n’est fait pour inverser la courbe ascendante de l’action de mineurs illégaux et des contrebandiers autour de la production cacaoyère du pays, le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, court le risque de voir s’aggraver sa crise économique qui sévit déjà depuis deux ans.

«Au cours des cinq dernières années, nous avons connu de graves destructions dans les exploitations de cacao en raison des activités des mineurs illégaux. Cela a atteint une proportion alarmante», s’est inquiété, ce 20 décembre 2023, Michael Kwarteng (directeur chargé des activités de lutte contre l’exploitation minière illégale au COCOBOD).

«Jusqu’à présent, les terres perdues à cause de l’exploitation minière illégale représentent 2% de la surface totale de culture du cacao au Ghana. Nous ne pouvons plus permettre que cela continue», a insisté Michael Kwarteng.

Les chiffres officiels autour de la récolte des fèves de cacao depuis 2020 au Ghana confirment les craintes du COCOBOD. «Le Ghana a récolté 1 million de tonnes de cacao entre 2020 et 2021. Mais ce chiffre tombe à 750.000 tonnes pour la récolte de 2022-2023 et sa prévision pour 2023-2024 oscille entre 650.000 et 700.000 tonnes, en raison de l’impact des activités illicites», détaille l’Etat ghanéen.

Les textes qui encadrent la filière cacaoyère au Ghana, font de l’Etat ghanéen l’acheteur intégral de la production du pays avant sa revente à des sociétés privées.

Pour le compte de l’an 2023, l’Etat a «consenti une augmentation de 63% du prix payé aux producteurs, mais cela ne suffit pas à les dissuader de vendre leurs terres à des fins d’exploitation minière non déclarée. La tonne de cacao est achetée actuellement à 1.822 dollars (1.670 euros) aux producteurs», révèlent d’autres statistiques officielles.

Par ailleurs, selon le COCOBOD, «en 2022, le Ghana a perdu environ 150.000 tonnes métriques de fèves de cacao en raison de la contrebande avec des Etats voisins ouest-africains, ce qui représente un revenu colossal de 600 millions de dollars qui s’est envolé».

L’inflation est actuellement de 26,4% au Ghana. Le cacao, l’or et le pétrole constituent les principaux piliers de l’économie du Ghana (2è puissance économique dans la CEDEAO derrière le Nigeria).