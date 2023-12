Le Royaume du Maroc a réussi à contrecarrer le terrorisme grâce à ses services de renseignement efficaces, capables de repérer tout leader terroriste et de libérer plusieurs otages, écrit Mehdi El Karouani, professeur universitaire en analyse géopolitique.

Dans un contexte mondial marqué par des conflits armés souvent asymétriques, le Royaume du Maroc se distingue en tant que seul acteur, à l’échelle continentale et mondiale, à mettre en place des mécanismes sécuritaires, juridiques et opérationnels capables de faire face, contenir et neutraliser la menace terroriste.

Du Sahara marocain, zone tampon où des attaques terroristes du polisario ciblent des civils, à la République démocratique du Congo (RDC), en passant par des prises d’otages au Mali, l’Afrique reste une région fortement touchée par la prolifération du terrorisme. Cette menace se traduit par la perte quotidienne de vies innocentes, touchant des pays tels que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Kenya et le Nigeria. Néanmoins, le Maroc a réussi à contrer le terrorisme grâce à des services de renseignement efficaces, capables de localiser les leaders terroristes et de libérer plusieurs otages, démontrant une efficacité exceptionnelle dans la sécurisation de son territoire.

En l’espace d’un an, le Maroc a concrétisé des avancées significatives dans la lutte antiterroriste, érigeant ainsi son rôle déterminant et son efficacité à contrer les menaces sécuritaires, tant au niveau national qu’international.

En décembre 2022, libération de Jörg Lange, un Allemand de 63 ans, membre d’une organisation humanitaire basée à Berlin, pris en otage par un groupe jihadiste au Mali.

En janvier 2023, démantèlement d’une cellule affiliée à l’organisation État islamique (EI) composée de trois suspects en Espagne et au Maroc lors d’une opération sécuritaire conjointe, avec l’arrestation d’un « élément extrémiste » par les forces spéciales de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) à Chtouka Aït Baha.

En mars 2023, interventions et arrestations réussies dans des opérations distinctes visant trois individus affiliés à Daech, âgés entre 19 et 28 ans, à Souk El Arbaa du Gharb, Tétouan et Larache.

En mai 2023, démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech composée de trois personnes dans le nord du pays.

En mai 2023, libération des cyclistes marocains Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, enlevés le 1er avril 2023 par un groupe armé aux frontières nigéro-burkinabaises, grâce à la coordination sécuritaire entre le Maroc et le Nigeria.

En août 2023, libération de Iulian Ghergut, ressortissant roumain retenu en otage au Burkina Faso par le groupe Al-Mourabitoune affilié à Al-Qaida.

En octobre 2023, démantèlement d’un groupe terroriste affilié à l’État Islamique sur le point d’attaquer les villes de Tanger, Tétouan et Inezgane Ait Melloul.

En novembre 2023, décoration du Service de Renseignement marocain, dirigé par M. Mohamed Yassine MANSOURI, avec l’Ordre National « L’Etoile de Roumanie » (grade de Grand Officier) par le Président de la Roumanie, Klaus Werner Johannis.

En novembre 2023, élimination du chef terroriste du polisario, Abdel Salam Ould Asouillem, par un drone marocain.

En novembre 2023, arrestation d’un individu responsable de fausses alertes à la bombe en Belgique.

En décembre 2023, arrestation d’un extrémiste à Farkhana, région de Nador, en collaboration avec la police espagnole, menée conjointement avec le Commissariat général à l’information.

En décembre 2023, démantèlement d’un réseau d’opérations de cryptomonnaie affilié à l’État islamique dans plusieurs régions d’Espagne avec la collaboration du Maroc.

En résumé, le Maroc se positionne comme un modèle de « coordination » et de « synergie » dans la lutte antiterroriste. Ces succès notables, qu’il s’agisse de la libération d’otages ou du démantèlement de cellules terroristes, témoignent de la puissance collective dans la quête de sécurité. Ainsi, les efforts sincères, sérieux et collectifs renforcent la position du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité à l’échelle mondiale.