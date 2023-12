La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a rendu public ce 21 décembre son classement mensuel qui livre une photographie de la santé des sélections nationales. En Afrique, ce classement reste dominé par le Maroc et le Sénégal, à quelques jours du début de la 34è édition de la CAN en Côte d’Ivoire.

Le Maroc occupe toujours, dans ce ranking de décembre 2023, la première place africaine, et pointe au 13ᵉ rang mondial. Champion d’Afrique en titre, le Sénégal apparaît de nouveau en deuxième place africaine, et au 20ᵉ rang mondial, suivi de la Tunisie 3ème position en Afrique. Ayant gagné 4 places depuis le dernier classement de la FIFA, les Lions de Carthage passent ainsi du 32è au 28è rang mondial dans le ranking de décembre 2023.

L’Algérie et l’Egypte, respectivement quatrième et cinquième en Afrique, sont 30ᵉ et 33ᵉ au niveau mondial, en progression de deux places chacune.

Le Nigeria classé sixième en Afrique, perd deux places au niveau mondial et chute de la 40ᵉ à la 42ᵉ place. Le Cameroun se tient à la septième place en Afrique et recule de trois places au niveau mondial et se retrouve à la 46ᵉ position.

La Côte d’Ivoire, pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier-11 février 2024), demeure huitième en Afrique, mais s’assure un bond en avant au classement mondial, en passant de la 50ᵉ à la 49ᵉ place. L’Argentine, la France, l’Angleterre, la Belgique et le Brésil dominent respectivement le classement mondial dans le Top 5.