Le Département d’Etat américain a établi ce lundi 25 décembre, un bilan partiel de la redynamisation des investissements productifs et multisectoriels des Etats-Unis en Afrique, depuis la tenue du «USA-Africa Leaders Summit» à la mi-décembre 2022 sur le sol américain.

Il ressort de ce bilan officiel, qu’«il y a douze mois, le Gouvernement américain annonça l’investissement de 55 milliards de $ en Afrique sur 3 ans. Plus de 40% de cet engagement a déjà été réalisé et en 2024, ce sera plus de 70%. Ceci permet de développer le commerce et bien plus», souligne le Département d’Etat.

De grands faits et gestes de l’Administration Biden-Harris ont permis de dépasser allègrement la promesse d’investissements de «55 milliards de dollars en Afrique sur trois ans».

Ces innovations dans la coopération Washington-Afrique en 2023 résident dans le fait que durant l’année qui est en train de s’achever, «les États-Unis ont accueilli l’Union africaine en tant que membre permanent du G20, élargi les partenariats en matière de commerce et d’investissement, favorisé d’importants investissements dans la sécurité alimentaire et sanitaire», a énuméré la diplomatie américaine.

Dans la même dynamique, le Département d’Etat américain a rappelé le lancement «d’une initiative de transformation numérique, une nouvelle coopération forgée en matière de sécurité et de la bonne gouvernance, et un engagement historique renforcé de la part de la diaspora africaine aux USA».

Dans le même bilan, Washington souligne qu’en 2023, «17 membres du Cabinet présidentiel et dirigeants de Départements et d’Agences du Gouvernement américain» se sont rendus dans 26 pays d’Afrique pour des visites qui ont eu pour priorités «le développement de partenariats substantiels et significatifs avec les pays, les institutions et les habitants du continent».

Par ailleurs, les Etats-Unis ont soutenu et aidé à conclure en 2023, «547 accords d’une valeur totale estimée à 14,2 milliards de dollars en nouveaux échanges commerciaux et investissements bilatéraux entre les États-Unis et des pays africains. Cela représente une augmentation d’environ 60% du nombre et de la valeur des contrats conclus en 2022», rappelle enfin le département d’Etat américain.