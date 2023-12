Des tensions sont à craindre ce mercredi 27 décembre 2023 en RD Congo où l’opposition maintient une marche de protestation contre le processus électoral, malgré l’interdiction du Gouvernement.

«Nous allons protester parce que nous ne pouvons pas accepter un autre coup d’Etat électoral», a insisté ce 26 décembre Martin Fayulu, l’un des principaux opposants et candidat à l’élection présidentielle 2023.

Un peu plus tôt mardi, le ministre congolais de l’Intérieur, Peter Kazadi, déclarait lors d’une conférence de presse que la manifestation de ce mercredi «a pour but de mettre à mal le processus électoral» et que «le Gouvernement de la République ne peut pas accepter cela (…) Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas cette marche».

Depuis ce 26 décembre, plusieurs témoins ont rapporté la présence d’importants dispositifs des forces de l’ordre à travers la capitale Kinshasa et les grandes villes de la RD Congo.

La Commission électorale (CENI) poursuit la compilation des procès-verbaux en vue de la proclamation des résultats des élections des 20 et 21 décembre. Les premières tendances minimalistes du scrutin présidentiel sont très favorables au Président sortant Félix Tshisekedi. L’opposition dénonce un «simulacre d’élection», tandis que l’influente Église catholique congolaise parle de «gigantesque désordre», en attendant la publication des résultats des observations des OSC.