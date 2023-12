En Tanzanie, une récente inspection de la Police nationale de la circulation a mis à nu plusieurs véhicules affectés au transport public en mauvais état et représentant un danger pour les passagers.

Quelques 4.061 bus ont été inspectés depuis le 18 décembre 2023 à travers le pays. Parmi eux, quelques 188 ont été jugés «défectueux» et «non conforme aux règles de transport». Ils sont suspendus de la circulation et leurs exploitants ont reçu injonction de procéder à des réparations et de soumettre ces véhicules à une nouvelle inspection avant d’être autorisés à rouler de nouveau.

Côté conducteurs, 534 d’entre eux ont été condamnés à payer des amendes pour «violation des règles de circulation» et 441 autres ont été «avertis». Cette inspection était destinée à «réduire le nombre des accidents de la route pendant la période des fêtes de fin d’année», a expliqué Ramadhan Ng’anzi, commandant de la Police tanzanienne de la circulation.