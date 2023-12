La France a vivement condamné les attaques menées par des groupes armés, entre le 23 et 25 décembre, dans plusieurs villages de l’Etat du Plateau au Nigeria, ayant fait au moins 160 morts.

«La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées ces derniers jours dans plusieurs villages de l’État du Plateau, dans le centre du Nigeria, qui ont fait de très nombreuses victimes», indique un communiqué publié mardi sur le site du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le Quai d’Orsay «appelle à identifier et traduire en justice les auteurs de ces attaques, et assure les autorités nigérianes de sa pleine solidarité».

Outre les morts, des dizaines d’autres personnes ont été blessées, et d’autres sont encore portées disparues. Les forces de sécurité locales ont été mobilisées pour tenter de retrouver les disparus et tenter de mettre la main sur les auteurs de ces agressions, ont rassuré les autorités de l’Etat du Plateau, dont le gouverneur, Caleb Mutfwang, a qualifié ces attaques menées par des «bandits», de «barbares, brutales et injustifiées».